Avcı avladı!

Beşiktaş, Avrupa kupalarında istediği performansı bir türlü ortaya koyamadı ve hedefine ulaşamadı. Bunun en büyük nedeni sezon başında kulübün yaşamış olduğu kaos ve transferlerin çok geç yapılmasıydı. Bu karmaşık süreç yeni Başkan Ahmet Nur Çebi'nin seçilmesinden sonra yerini bambaşka bir havaya bıraktı. Hoca, futbolcular, taraftarlar, kongre üyeleri kısacası camia bütünleşti, büyük bir sinerji doğdu. Bu psikolojik bütünlük ve rahatlık Beşiktaş'ı sonraki süreçte hem ligde hem de Avrupa'da yenilmez, yıkılmaz ve yılmaz bir hale getirdi.

Bu psikolojik rahatlama saha sonuçlarına da yansımaya devam ediyor. Slovan Bratislava müsabakasını ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirmek doğru olur.

İlk yarıda rakip Bratislava katı bir savunma anlayışı içerisinde bütün Beşiktaşlı futbolculara yakın adam markajı yaparak siyah-beyazlıların öne oynamasına müsaade etmedi. Bu süreçte takımda çok yaratıcı, yetenekli ve delici koşular yapacak oyuncular olmadığı için Beşiktaş çok zorlandı. Siyah-beyazlılar kaptırdığı toplardan sonra Oğuzhan ve Elneny mevkilerini boşaltıp ağır ve yavaş kalınca rakip pozisyonlar buldu ve bunların birinde de golü yedik.

İkinci yarı daha yaratıcı daha çok rakibi zorlayan Ljajic ve N'Koudou oyuna girince her futbolcu gerçek yerine döndü. Böylece Beşiktaş çok daha rahat hücum yaptı ve hem kanatları kullanıp hem de merkezden Ljajic'le etkili olmaya başladı. Abdullah Hoca yaptığı bu değişiklikle tamamıyla oyunun kaderini lehine çevirmeyi bildi. Kazanılan galibiyette Avcı'nın hamleleri belirleyici oldu. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini alarak prestij kaybının önüne geçti. Şimdi artık hedef Süper Lig. Böyle devem ederse Trabzonspor'la birlikte, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğun en büyük iki adayından birisidir.

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