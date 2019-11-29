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Anadolu Efes Bayern Münih canlı izle! Anadolu Efes Euroleague maçı şifresiz canlı yayın
Euroleague

Anadolu Efes Bayern Münih canlı izle! Anadolu Efes Euroleague maçı şifresiz canlı yayın

Anadolu Efes Bayern Münih karşısında Euroleague'de bir zafer daha elde etmek istiyor. Bu sezon hem ligde hem Avrupa'da iyi bir grafik yakalayan Efes Bayern Münih karşısında galibiyet için mücadele verecek. Peki, Efes Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes Bayern Münich canlı yayını...

29 Kasım 2019 21:02

EuroLeague'de Anadolu Efes 11. hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih konuk ediyor. Avrupa Ligi'nde sıralamasını yakından etkileyecek karşılaşmada Anadolu Efes, 10 maçta 8 galibiyet almayı başardı. Peki, Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Efes Münih canlı yayın…

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

 

 

EFES BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde Bayern Münih’i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HABER kanalında şifresiz yayınlanacak.

Son güncelleme 21:02 | 29 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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