Anadolu Efes Bayern Münih canlı izle! Anadolu Efes Euroleague maçı şifresiz canlı yayın

EuroLeague'de Anadolu Efes 11. hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih konuk ediyor. Avrupa Ligi'nde sıralamasını yakından etkileyecek karşılaşmada Anadolu Efes, 10 maçta 8 galibiyet almayı başardı. Peki, Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Efes Münih canlı yayın…

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

EFES BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde Bayern Münih’i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HABER kanalında şifresiz yayınlanacak.