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4 eksikli Kasımpaşa, lider Sivasspor’a konuk
Süper Lig

4 eksikli Kasımpaşa, lider Sivasspor’a konuk

Kasımpaşa'da cezalı Veysel Sarı ile sakatlıkları bulunan Pavelka, Thiam ve Yusuf Erdoğan, Süper Lig'in lideri Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

29 Kasım 2019 11:43

Kasımpaşa, Süper Lig’in 13. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00’te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.

Süper Lig’de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.

KASIMPAŞA’DA 4 EKSİK

Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı Veysel Sarı, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son güncelleme 11:43 | 29 Kasım 2019
Kasımpaşa süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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