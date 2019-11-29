4 eksikli Kasımpaşa, lider Sivasspor’a konuk

Kasımpaşa, Süper Lig’in 13. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak.
Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00’te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.
Süper Lig’de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.
KASIMPAŞA’DA 4 EKSİK
Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı Veysel Sarı, karşılaşmada forma giyemeyecek.