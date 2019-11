12 yaşındaki menajerin görüntüsü sosyal medyayı salladı!

Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı’nın ‘yeni menajeri’ soyunma odasında çekilen bir video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı…

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ancak durumu iyi olan menajer Christian Edwards yerine bu hafta soyunma odasında oğlu 12 yaşındaki Isaac vardı. Genç teknik adam, babasını taklit ederek “Yeterince iyi değilsiniz” diyerek taktik tahtasına vurdu. Isacc’in bu hareketi tüm takımı coştururken çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

44 yaşındaki Christian Edwards’ın biraz dinlendikten sonra oğluna devrettiği görevi geri alacağı ve tekrar takımın başına geçeceği ifade edildi.

Cardiff Met manager Christian Edwards suffered a suspected heart attack last week, so his son Isaac sat the players down and did their team talk instead

(via @CardiffMetFC ) pic.twitter.com/puQDteRPWJ

— ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2019