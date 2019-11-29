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12 yaşındaki menajerin görüntüsü sosyal medyayı salladı!
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12 yaşındaki menajerin görüntüsü sosyal medyayı salladı!

İngiltere Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı'nın kalp krizi geçiren menajeri Christian Edwards'in yerine geçen 12 yaşındaki oğlu soyunma odasındaki videosu ile sosyal medyaya damga vurdu.

SKOR DIŞ HABER 29 Kasım 2019 13:08

Cardiff Metropolitan Üniversitesi Futbol Takımı’nın ‘yeni menajeri’ soyunma odasında çekilen bir video ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı…

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren ancak durumu iyi olan menajer Christian Edwards yerine bu hafta soyunma odasında oğlu 12 yaşındaki Isaac vardı. Genç teknik adam, babasını taklit ederek “Yeterince iyi değilsiniz” diyerek taktik tahtasına vurdu. Isacc’in bu hareketi tüm takımı coştururken çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

44 yaşındaki Christian Edwards’ın biraz dinlendikten sonra oğluna devrettiği görevi geri alacağı ve tekrar takımın başına geçeceği ifade edildi.

Son güncelleme 13:13 | 29 Kasım 2019
Cardiff Metropolitan Christian Edwards ingiltere
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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