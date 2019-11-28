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Zlatan Ibrahimovic’in heykeli ateşe verildi!

İsveç ekiplerinden Hammarby'nin hisselerinin %50'sini satın alan Zlatan Ibrahimovic'e Malmö taraftarlarından tepki çoğalıyor. Zlatan'ın Malmö'deki heykeline tepkiler yağarken heykel kundakçılar tarafından ateşe verildi.

28 Kasım 2019 00:08

Zlatan Ibrahimovic’in İsveç’te yaptığı futbol yatırımı, yıldız golcünün eski takımı Malmö’nün taraftarlarını kızdırdı. Malmö taraftarlarının öfkesi sınırları aştı ve 38 yaşındaki futbolcunun heykeli ateşe verildi. Hammarby’nin hisselerinin %50’sini satın alan. ve bu hamlesiyle Malmö taraftarları tarafından hain ilan edilen Zlatan’ın heykeline çeşitli sabotajlar yapıldı. Son olarak tepkiler iyice çığrından çıktı ve yıldız ismin heykeli ateşe verildi.

Malmö’de doğup büyüyen ve uzun yıllar bu kentin takımı için top koşturan Zlatan Ibrahimovic, dikilen heykeliyle 2019’un Ekim ayında ölümsüzleştirilmişti. Bir grup Malmö taraftarı Zlatan Ibrahimovic heykelinin koluna klozet kapağı taktı. Bununla da yetinmeyen taraftarlar heykelin başına bir poşet geçirdi. Yaşanan olayların ardından polis konuya müdahale etmişti.

Bazı şehir sakinleri Zlatan Ibrahimovic’in Hammarby hamlesinin bir şakadan ibaret olduğunu düşünüyordu… Hammarby’nin %50’sini satın alan Zlatan Ibrahimovic’in kariyerini hangi kulüpte sürdüreceği belirsizliğini koruyor. 27 Kasım 2019 Zlatan Ibrahimovic, Hammarby`nin yarısını satın aldı Zlatan Ibrahimovic emekliliğe ayrılmadan takım sahibi oldu. İsveçli yıldız ülkesindeki Hammarby Kulübü`nün yüzde 50`sini aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:14 | 28 Kasım 2019
hammarby malmö Zlatan Ibrahimovic
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