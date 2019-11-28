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Zlatan Ibrahimovic’e şok tepki! İsveç yanıyor!

İsveçli dünya yıldızı futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in ülkesinin takımlarından Hammarby'a ortak olması, Malmö taraftarının sert tepkisini çekti.

28 Kasım 2019 07:17

Zlatan Ibrahimovic'in İsveç'te yaptığı futbol yatırımı, yıldız golcünün eski takımı Malmö'nün taraftarlarını kızdırdı. Malmö taraftarlarının öfkesi sınırları aştı ve 38 yaşındaki futbolcunun heykeli ateşe verildi. Hammarby'nin hisselerinin %50'sini satın alan ve bu hamlesiyle Malmö taraftarları tarafından hain ilan edilen Zlatan'ın heykeline çeşitli sabotajlar yapıldı. Son olarak tepkiler iyice çığrından çıktı ve yıldız ismin heykeli ateşe verildi.

Malmö'de doğup büyüyen ve uzun yıllar bu kentin takımı için top koşturan Zlatan Ibrahimovic, dikilen heykeliyle 2019'un Ekim ayında ölümsüzleştirilmişti. Bir grup Malmö taraftarı Zlatan Ibrahimovic heykelinin koluna klozet kapağı taktı. Bununla da yetinmeyen taraftarlar heykelin başına bir poşet geçirdi. Yaşanan olayların ardından polis konuya müdahale etmişti.

Bazı şehir sakinleri Zlatan Ibrahimovic'in Hammarby hamlesinin bir şakadan ibaret olduğunu düşünüyordu… Hammarby'nin %50'sini satın alan Zlatan Ibrahimovic'in kariyerini hangi kulüpte sürdüreceği belirsizliğini koruyor.

27 Kasım 2019 Zlatan Ibrahimovic`e kapıları kapattı Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic`in transfer listelerinde olup olmadığı şeklindeki bir soruya olumsuz yanıt verdi. Mourinho, transferin neden gerçekleşmeyeceğini de açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:18 | 28 Kasım 2019
isveç Zlatan Ibrahimovic
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