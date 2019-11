Zeljko Obradovic’ten ‘Yeni sözleşme’ tezahüratına esprili yanıt

Euroleague’in 11. haftasında Rusya temsilcisi Khimki’yi 89-76 yenen Fenerbahçe Beko’da başantrenör Zeljko Obradovic, çok iyi bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra yapılan basın toplantısında konuşan Obradovic, hücum açısından ligin en iyi ikinci takımıyla karşılaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

“Buna göre hazırlandık. Shved oynamamasına rağmen 31 dış atış kullandılar. İkinci yarı daha agresiftik. İlk yarıdaki gibi kolay şut kullanmalarına izin vermedik. Bu da bize özgüven verdi hücum için. Bu yüzden de üçüncü ve dördüncü çeyrekte iyi oynadık. Çok iyi bir takımı yendik bu akşam. Oyuncularımın bugünkü performanslarından dolayı çok mutluyum.”

Sarı-lacivertlilerle, Euroleague’de 200. maçına çıkmasıyla ilgili Obradovic, şunları kaydetti:

“Öncelikle taraftara teşekkür etmekten başka bir şey diyemiyorum, müthiş destekleri için. Maç maç ilerliyoruz. 6,5-7 yıldır buradayım. Bize verdikleri sevgi çok değerli. Kendi salonumuzda özel bir enerji veriyorlar. Aynı şekilde ASVEL maçında da destek vardı. Neredeyse Avrupa’nın her yerinde destekleri var. Onların desteğini her zaman aklımızda tutmalıyız. Bizi seven çok insan var. Her zaman bizi destekliyorlar. Gelmeden önce 200 maçı nasıl düşünebilirdim ki. Hayatımız hep bir sonraki maç. Ne kadar kenarda olacağımı düşünmemiştim. Sadece benim 200. değil, yardımcılarımın da 200. maçı. Taraftarımızla, oyuncularımla birlikte olmak güzel.”

Üçüncü çeyrekteki etkili savunmaları ve bu bölümde sadece 6 sayı yemeleriyle ilgili de konuşan Obradovic, “Soyunma odasında maçı değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Kolay sayı buluyorlardı. Özellikle Timma. Bir oyuncu için ilk yarı çok fazla şut kullandı. Odaklanamadık. İyi savunma yapmak için herkesin konsantre olması lazım. Basketbol kolay bir oyun değil. Maçın her anına odaklanmanız gerekiyor. İkinci yarıda yanlış hatırlamıyorsam sadece bir savunma hatası yaptık. Tabii ki sayı üretmeniz lazım ama rakibin de kolay sayı şansı bulmasını engellemeniz gerekir.” ifadelerini kullandı.

Obradovic, taraftarın “Obradovic’e yeni sözleşme” tezahüratının sorulması üzerine esprili bir yanıt vererek, “İyi olan şey Türkçe’yi bilmiyor olmak.”diyerek sözlerini tamamladı.

