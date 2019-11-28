VakıfBank, Slovenya’dan zaferle döndü!

Avrupa’nın bir numaralı kupasında dört şampiyonluğu bulunan ve bu sezonun da iddialı ekipleri arasında yer alan VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki ikinci maçında Slovenya temsilcisi Nova KBM Branik Maribor’u deplasmanda 13-25, 17-25 ve 14-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sportna Dvorana Ljudski Vrt Salonu’ndaki karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan sarı-siyahlılar, rakibine servis ve blok sayısı imkanı tanımadığı ilk seti 25-13 almayı başardı.

Maçın MVP’si Isabelle Haak

Hücumdaki etkili performansını ikinci sette de sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-17 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Maribor’un geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-14, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı-siyahlılar’ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi. B Grubu’ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki üçüncü karşılaşmasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad’la 17 Aralık Salı günü TSİ 18:00’de deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Sportna Dvorana Ljudski Vrt

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)

Maribor: Stoljiljkovic, Sobocan, Bracko, Kosenina, Lorber, Pintar, Pahor (L), Milosic

VakıfBank: Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Maja, Gizem (L), Cansu, Gözde, Ebrar

Setler: 13-25, 17-25, 14-25

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