UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş Slovan Bratislava maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci hafta maçında bugün Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkacak. İşte Beşliktaş Slovan Bratislava maçının saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ BRATİSLAVA MAÇI SAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Avrupa Ligi maçında bu akşam Vodafone Park’ta saat 20.55’te Slovan Bratislava’yı konuk edecek.

“ÜLKE PUANINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ”

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, “Beşiktaş formasının çok alışık olmadığı bir Avrupa süreci yaşadık. Niye bunu yaşadık değil, bunu daha iyi hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Yarın da önümüzde bir fırsat var. Yarın hem Beşiktaş adına kazanmak hem de ülke puanına katkı sağlamak için tüm arzumuz ve isteğimizle, oyun aklımızla saha içinde olacağız.” ifadelerini kullandı.

“YARIN UMARIM ÇOK TARAFTAR GELİR VE STAT DOLAR”

Kozak, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın yarınki karşılaşmada genç ve yedek oyunculara şans vereceğinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Görev vereceği oyuncular başarıya daha aç, daha fazla şans bulmak için oynayacaktır. Bu bakımdan işimiz zor olacak. Ancak asıl konu bizim ne yapacağımız. Beşiktaş’ın çok iyi oyuncuları var, biz oyunumuza bakacağız. Her oyuncunun kendi performansına odaklanıp oynaması lazım. Devre arasında da kendileriyle konuşacağım. Yarın umarım çok taraftar gelir, stat dolar. Güzel atmosfer olduğunda güzel oyun olur.”