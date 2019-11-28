Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! ‘Sturridge kendini hazır hissetmiyor’

Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden sakatlıkları bulunan oyuncular Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi'nin son durumları hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Abdülkadir Ömür: 12 Eylül 2019 tarihinde menüsküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuzun rehabilitasyon tedavisi verilen program çerçevesinde uygulanmakta olup önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir.

Ahmet Canbaz: Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve iki gün sonra MR – CT ve röntgen tetkikleri yapılan oyuncumuzun tibia platosunda subchondral nondeplase fracture (ayrılmamış kırık), femur kondülünde kıkırdak ezilmesi, femur ve tibiada kemik iliği ödem alanları, posterolateral köşe travmasına bağlı lateral collateral ligament derin komponentte yırtık, ön çapraz bağ (ACL) de interstisiyel rüptür (kısmi yırtık) tespit edilmiş olsa dahi iki gün geçmesine rağmen ödem ve kanama alanlarının henüz yeteri kadar geçmediği görülmüştür. Oyuncumuza 1 hafta sonra tekrar MR tetkiki yapılmasına ve cerrahi yönden konsültasyonuna karar verilmiştir. Kısmi yırtık olan ön çapraz bağın, yırtık derecesi tekrar değerlendirilerek ve ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilecektir.

Filip Novak: 14 Kasım 2019 Alt baldır adalesinde grade 2 yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisi devam etmekte olup takımdan ayrı olarak koşulara başlamıştır. Bu tür sakatlıklarda ortalama sahaya dönüş süresi 4-6 hafta olduğundan bir süre daha tedavi ve bireysel antrenmanı doktor gözetiminde devam edecektir.

Daniel Sturridge: Alt baldır soleus apanöroz (kas zarı) yırtığı tamamen iyileşmiş olan oyuncumuz, iyileşmeye bağlı taze skar (nedbe) dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir.

Caleb Ekuban: Sol ayak 5. metatars kemiğindeki kırık tamamen iyileşmiş ve bir süredir takım antrenmanına katılabilen oyuncumuz, uzun süre antrenman yapmamasına bağlı eksik kalan atletik performans kriterlerini tamamlamak için çalışmakta ve ayrıca ekstra özel antrenmanlar yapmaktadır.

Ogenyi Onazi: Bir süredir takımımızla antrenman yapabilen oyuncumuzun çok uzun süre antrenman yapmamasına bağlı genel kondisyon ve atletik performans kriterleri henüz beklenen düzeye gelmemiş olup bunun için ekstra özel çalışmalar yapılmaktadır.”