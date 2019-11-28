Trabzonspor Getafe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzon Getafe’yi ağırlıyor…

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Getafe karşı karşıya gelecek. C Grubu’nda henüz galibiyeti bulunmayan temsilcimiz ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Trabzonspor Getafe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün yani 28 Kasım Perşembe günü saat 18:50’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1’den canlı yayınlanacak.

GRUPTAN ÇIKMA ŞANSIMIZ YOK

Grupta henüz galibiyet ile tanışamayan ve 1 puanla son sırada olan Bordo Mavililerin gruptan çıkma şansı ise kalmadı. UEFA Avrupa Ligi’nde son düzlüğe girilirken C Grubu’nda Basel 10 puanda, Getafe ve Krasnodar ise altışar puanla 2. ve 3. sırada bulunuyor.