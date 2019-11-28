Trabzonspor Getafe maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi C Grubu

Trabzonspor Getafe canlı! Trabzonspor Getafe maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu heyecanı devam ediyor. Gruptan çıkma şansını yitiren 1 puanlı Trabzonspor, seyircisi önünde ülke puanı açısından da oldukça önemli bir teselli galibiyeti elde etmenin peşinde. Grupta altı puanı bulunan Getafe ise bir üst tura çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Grubun diğer maçında ise Getafe gibi 6 puanlı Krasnodar 10 puanla lider Basel’i ağırlıyor. Trabzonspor Getafe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor Getafe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 18.50

HAKEM: Andris Treimanis

YAYIN: beIN SPORTS HD1

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Ivanildo, Hosseini, Abdurrahim, Doğan, Kerem, Avdijaj, A. Parmak, Fıratcan, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GETAFE: Chichizola, Nyom, Dakoram, Gonzalez, Miramontes, Fajr, Arambarri, Kenedy, Portillo, Molina, Mata

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Bordalas

Trabzonspor’un eksikleri…

Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi, bordo-mavililerde bu karşılaşmada görev yapamayan isimler. Ayrıca Ünal Karaman’ın hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi rotasyona gitti. C Grubu’nda oynanan ilk maçta ligdeki ilk 11’inden önemli değişiklikler yapan Getafe’de ise Ndiaye, Manojlović ve Bergara sakatlıkları sebebiyle görev yapamıyor.

Trabzonspor`dan sakatlık açıklaması! `Sturridge kendini hazır hissetmiyor` Trabzonspor Kulübü sakat oyuncuları ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Bordo mavili kulüp İngiliz forveti Sturridge`in bireysel çalışmalarına devam ettiğini ve kendini henüz oynamak için hazır hissetmediğini açıkladı. İlgili Haberi Oku