Trabzonspor Getafe maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi C Grubu

Trabzonspor Getafe canlı! Trabzonspor Getafe maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu heyecanı devam ediyor. Gruptan çıkma şansını yitiren 1 puanlı Trabzonspor, seyircisi önünde ülke puanı açısından da oldukça önemli bir teselli galibiyeti elde etmenin peşinde. Grupta altı puanı bulunan Getafe ise bir üst tura çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Grubun diğer maçında ise Getafe gibi 6 puanlı Krasnodar 10 puanla lider Basel’i ağırlıyor. Trabzonspor Getafe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor Getafe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
TRABZONSPOR GETAFE MAÇI İLK 11’LER
STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 18.50
HAKEM: Andris Treimanis
YAYIN: beIN SPORTS HD1
TRABZONSPOR GETAFE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Ivanildo, Hosseini, Abdurrahim, Doğan, Kerem, Avdijaj, A. Parmak, Fıratcan, Muhammet
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
GETAFE: Chichizola, Nyom, Dakoram, Gonzalez, Miramontes, Fajr, Arambarri, Kenedy, Portillo, Molina, Mata
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Bordalas
Trabzonspor’un eksikleri…
Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi, bordo-mavililerde bu karşılaşmada görev yapamayan isimler. Ayrıca Ünal Karaman’ın hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi rotasyona gitti. C Grubu’nda oynanan ilk maçta ligdeki ilk 11’inden önemli değişiklikler yapan Getafe’de ise Ndiaye, Manojlović ve Bergara sakatlıkları sebebiyle görev yapamıyor.