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Tahkim Kurulu, Mauricio Isla hakkında kararını açıkladı!
Süper Lig

Tahkim Kurulu, Mauricio Isla hakkında kararını açıkladı!

Fenerbahçeli futbolcu Mauricio Isla'nın iki maçlık cezasına yapılan itiraz reddedildi.

28 Kasım 2019 18:56

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ettiği maçın 72. dakikasında kırmızı kart gören Mauricio Isla’ya verilen 2 maçlık cezaya Fenerbahçe’nin yaptığı itirazı kabul etmedi. Tahkim Kurulu ayrıca Fenerbahçe’ye verilen para cezalarını da onadı.

İşte TFF’den yapılan açıklama:

“3. E.2019/354 – K.2019/ 385

Fenerbahçe Futbol A.Ş., ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla ile ilgili PFDK’nın 14.11.2019 tarihli E.2019-2020/301 K.2019-2020/366 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kale Arkası E ve Maraton Üst H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş., ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla’nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu” 28 Kasım 2019 PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor... PFDK kararları açıklandı! Süper Lig`de 12. haftanın sonunda ceza alan kulüpler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da yer aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:56 | 28 Kasım 2019
Fenerbahçe pfdk süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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