Tahkim Kurulu, Mauricio Isla hakkında kararını açıkladı!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ettiği maçın 72. dakikasında kırmızı kart gören Mauricio Isla’ya verilen 2 maçlık cezaya Fenerbahçe’nin yaptığı itirazı kabul etmedi. Tahkim Kurulu ayrıca Fenerbahçe’ye verilen para cezalarını da onadı.

İşte TFF’den yapılan açıklama:

“3. E.2019/354 – K.2019/ 385

Fenerbahçe Futbol A.Ş., ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla ile ilgili PFDK’nın 14.11.2019 tarihli E.2019-2020/301 K.2019-2020/366 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kale Arkası E ve Maraton Üst H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

– Fenerbahçe Futbol A.Ş., ve futbolcusu Mauricio Anibal Isla’nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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