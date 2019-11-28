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Süper Lig’de 13. hafta Ankara’da başlayacak
Süper Lig

Süper Lig’de 13. hafta Ankara’da başlayacak

Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın açılışı Ankara'da, kapanışı ise İstanbul'da olacak.

28 Kasım 2019 09:45

Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Eryaman Stadı’ndaki haftanın açılış maçı saat 20.30’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)

Son güncelleme 09:45 | 28 Kasım 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Yarın - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
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