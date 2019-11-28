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SON DAKİKA Beşiktaş’ta sakatlık şoku!
Beşiktaş

SON DAKİKA Beşiktaş’ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Victor Ruiz sakatlandı.

28 Kasım 2019 14:12

Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle tırmanışa geçen Beşiktaş, sakatlık haberi ile sarsıldı. Ayak bileğinde zorlama tespit edilen Victor Ruiz’in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’deki İttifak Holding Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı oluşan Ruiz’in muayenesi sonucunda bilek iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildi. Genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz’ın ise alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan kontroller neticesinde, 1. derece zorlanma belirlendi.

Her iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

Son güncelleme 14:32 | 28 Kasım 2019
beşiktaş Victor Ruiz
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