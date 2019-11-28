SON DAKİKA Beşiktaş’ta sakatlık şoku!

Süper Lig’de üst üste aldığı galibiyetlerle tırmanışa geçen Beşiktaş, sakatlık haberi ile sarsıldı. Ayak bileğinde zorlama tespit edilen Victor Ruiz’in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’deki İttifak Holding Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı oluşan Ruiz’in muayenesi sonucunda bilek iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildi. Genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz’ın ise alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan kontroller neticesinde, 1. derece zorlanma belirlendi.

Her iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.