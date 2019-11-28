PFDK kararları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor…

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig’de 12. haftanın ardından TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden verdiği cezaları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş da dahil olmak üzere 7 Süper lig ekibi çeşitli cezalar aldı. İşte açıklama:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 30 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 24.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT C ve KUZEY ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 24.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 24.11.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 24.11.2019 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3.kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Bernard Mensah: Fenerbahçe`den teklif yok, gelirse düşünürüm İstikbal Mobilya Kayserispor`un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin, Herhangi bir anlaşma yok, tamamen asılsız haberler ama tabii ki her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şu an Kayserispor`dayım, öyle bir şey olursa düşünürüm dedi. İlgili Haberi Oku

5- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 23.11.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAFEM KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN KUZEY ALT B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü MURAT ÖZTÜRK’ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü idarecisi HİLMİ KULLUK’un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.‘nin, 23.11.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A, B ve C numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TRABZONSPOR A.Ş.‘nin, 23.11.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Karar verilmiştir.

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