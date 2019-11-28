MBA Moskova: 97 – Beşiktaş TRC İnşaat: 76

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi MBA Moskova’ya 97-76 yenildi.

Başkent Moskova’daki Krylatskoe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-16 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına 53-37 üstün girdi.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda farkı indirmeyi başaramadı. MBA Moskova, üçüncü çeyreğini 76-55 önde geçtiği mücadeleden 97-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla iki galibiyette kalan Beşiktaş TRC İnşaat, gruptan çıkma şansını yitirdi. Lider durumdaki Moskova ekibi ise 5’te 5 yaptı.