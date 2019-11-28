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MBA Moskova: 97 – Beşiktaş TRC İnşaat: 76
Euroleague

MBA Moskova: 97 – Beşiktaş TRC İnşaat: 76

FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta karşlaşmasında Rus ekibi MBA Moskova ile karşılaşan Beşiktaş 97-76 mağlup oldu.

28 Kasım 2019 20:58

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi MBA Moskova’ya 97-76 yenildi.

Başkent Moskova’daki Krylatskoe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-16 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına 53-37 üstün girdi.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda farkı indirmeyi başaramadı. MBA Moskova, üçüncü çeyreğini 76-55 önde geçtiği mücadeleden 97-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla iki galibiyette kalan Beşiktaş TRC İnşaat, gruptan çıkma şansını yitirdi. Lider durumdaki Moskova ekibi ise 5’te 5 yaptı.

Son güncelleme 20:58 | 28 Kasım 2019
Beşiktaş TRC İnşaat MBA Moskova
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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