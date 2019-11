Marius Sumudica: ‘Denizlispor maçı bizim için final niteliğinde’

Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK takımı çalışmalara başladı. Isınma hareketleri ile başlayan idman top sürme çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Tetteh ve Muğdat antrenmanda yer almazken, Muhammed Demir ise takımdan ayrı çalıştı.

Hafta sonu oynayacakları Denizlispor maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade eden Sumudica, “Denizli maçı bizim için çok önemli, hatta final niteliğinde bir maç. Ankaragücü maçı gibi bu maç da bizim için çok kritik. Ben her zaman rakiplerimizle ilgili hesap yapıyorum. O yüzden altımızda yer alan takımlara karşı kazanmak gerçekten çok önemli. Özellikle Gençlerbirliği, deplasmandaki Rize ve Ankaragücü maçlarını kazandık. Biz bu takımlarla ikili averaja kalırsak eğer rakiplerimizden üstün durumdayız şu an. Yani Gençlerbirliği maçını 4-1 kazandık. Bu takıma karşı ikinci maçı 3-0 kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Her zaman alttaki rakiplerimizle ilgili hesaplamalar yapıyorum” diye konuştu.

“TÜRK LİGİNDE MAÇ KAZANMAK ÇOK ZOR”

Türkiye’de maç kazanmanın zor olduğunu ve 16 puan aldıklarına kimsenin inanamadığını belirten Sumudica, “Ligin ilk yarısında hedefimizin 20 puan olacağını söylemiştim. Şu anda 16 puandayız. Yani en az 4 puana daha ihtiyacımız var. İlk yarı sonunda lig tablosunda iyi bir yerde olacağız. Türkiye’de çok sayıda dostum var. Bu dostlarım, arkadaşlarım 16 puan aldığımıza inanamıyor. Çünkü Türkiye liginde maç kazanmak gerçekten çok zor. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Yedek oyuncum yok, oyun içinde skoru değiştirecek oyunculara sahip değilim. Bu 16 puan herkes için sürpriz. Bunda yönetimin, benim, oyuncuların herkesin katkısı var. Biz bu süreçte sadece 4 maç kaybettik ve bu maçlardan ikisi deplasmandaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları. Bunlar kayıp değil bence” ifadelerini kullandı.