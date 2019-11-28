MaNU Astana’ya 2-1 mağlup oldu! Lingard tarihe geçti…

UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda Astana, Manchester United’ı konuk etti. L Grubu’nda iddiası bulunmayan Astana, geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Kazak temsilcisine galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Dimitri Shomko ve 62. dakikada Di’Shon Bernard (k.k.) kaydetti.
Manchester United’ın tek sayısı 10. dakikada Jesse Lingard’dan geldi. Lingard, 2019’daki ikinci golünü attı. 307 gün sonra gol sevinci yaşayan İngiliz genç yıldız, en son golünü geçen sezon FA Cup’ta Arsenal’e karşı kaydetmişti. 29 maç sonra gol bulan Lingard, mağlubiyeti engelleyemedi.
Kırmızı Şeytanlar’ın kalesini koruyan Lee Grant(37) Avrupa kupalarında ilk maçına çıkan en yaşlı oyuncu oldu.