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MaNU Astana’ya 2-1 mağlup oldu! Lingard tarihe geçti…
Avrupa Ligi

MaNU Astana’ya 2-1 mağlup oldu! Lingard tarihe geçti…

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda Manchester United, deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta grupta iddiası bulunmayan Astana'ya 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekibi, gruptan çıkmayı bir önceki maçta garantilemişti.

28 Kasım 2019 21:06

UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda Astana, Manchester United’ı konuk etti. L Grubu’nda iddiası bulunmayan Astana, geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Kazak temsilcisine galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Dimitri Shomko ve 62. dakikada Di’Shon Bernard (k.k.) kaydetti.

Manchester United’ın tek sayısı 10. dakikada Jesse Lingard’dan geldi. Lingard, 2019’daki ikinci golünü attı. 307 gün sonra gol sevinci yaşayan İngiliz genç yıldız, en son golünü geçen sezon FA Cup’ta Arsenal’e karşı kaydetmişti. 29 maç sonra gol bulan Lingard, mağlubiyeti engelleyemedi.

Kırmızı Şeytanlar’ın kalesini koruyan Lee Grant(37) Avrupa kupalarında ilk maçına çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

Son güncelleme 21:06 | 28 Kasım 2019
Astana manchester united uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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