Jose Bordalas, Trabzonspor’un gençlerini değerlendirdi: ‘Oyun tarzları hoşuma gitti’

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olan Getafe maçı 1-0 kazandı. Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor karşısında sonuca ikinci yarıda ulaştıklarını dile getirdi. Aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik eden Bordalas, “Üst tura çıkabilmek için farklı senaryolar vardı. Maçta ritmi yavaşça yükselttik ve sonuca ulaştık. İspanya’da lig zor geçiyor, bu yüzden oyuncu değişikliğinin dozunu ayarlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bordalas, Trabzonspor’un genç futbolcuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile sahaya çıktığının sorulması üzerine, “Oyun tarzları hoşuma gitti. Gayet dinamik futbolcular vardı ve kazanmak istediler. Umarım antrenörleri ilerleyen maçlarda da kendilerine fırsat verir” değerlendirmesinde bulundu. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklere değinen Bordalas, forvet Jaime Mata’yı sahada iyi görünmediği gerekçesiyle oyundan aldığını sözlerine ekledi. Ünal Karaman: `Mücadeleden son derece memnunum` Trabzonspor Getafe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ünal Karaman, genç oyuncularının performansını, 7 altyapı oyuncumuzun 6`sının forma giydiği maçta sorumluluk almaya çalışan oyuncularımla mücadele ettik. Oyuncularımın mücadelelerinden son derece memnunum dedi. İlgili Haberi Oku