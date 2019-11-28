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Jose Bordalas, Trabzonspor’un gençlerini değerlendirdi: ‘Oyun tarzları hoşuma gitti’
Trabzonspor

Jose Bordalas, Trabzonspor’un gençlerini değerlendirdi: ‘Oyun tarzları hoşuma gitti’

Trabzonspor Getafe maçı sonrası basın toplantısında soruları yanıtlayan Jose Bordalas, bordo-mavililerin genç oyuncularını değerlendirdi. Bordalas, "Oyun tarzları hoşuma gitti. Gayet dinamik futbolcular vardı ve kazanmak istediler" dedi.

28 Kasım 2019 22:12

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olan Getafe maçı 1-0 kazandı. Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor karşısında sonuca ikinci yarıda ulaştıklarını dile getirdi. Aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik eden Bordalas, “Üst tura çıkabilmek için farklı senaryolar vardı. Maçta ritmi yavaşça yükselttik ve sonuca ulaştık. İspanya’da lig zor geçiyor, bu yüzden oyuncu değişikliğinin dozunu ayarlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bordalas, Trabzonspor’un genç futbolcuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile sahaya çıktığının sorulması üzerine, “Oyun tarzları hoşuma gitti. Gayet dinamik futbolcular vardı ve kazanmak istediler. Umarım antrenörleri ilerleyen maçlarda da kendilerine fırsat verir” değerlendirmesinde bulundu. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklere değinen Bordalas, forvet Jaime Mata’yı sahada iyi görünmediği gerekçesiyle oyundan aldığını sözlerine ekledi. 28 Kasım 2019 Ünal Karaman: `Mücadeleden son derece memnunum` Trabzonspor Getafe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ünal Karaman, genç oyuncularının performansını, 7 altyapı oyuncumuzun 6`sının forma giydiği maçta sorumluluk almaya çalışan oyuncularımla mücadele ettik. Oyuncularımın mücadelelerinden son derece memnunum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:12 | 28 Kasım 2019
Jose Bordalas trabzonspor uefa avrupa ligi
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OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
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5 Besiktas
12 6 21
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