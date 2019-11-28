Hillsborough Faciası davasında flaş karar! David Duckenfield…

Liverpool ve Nottingham Forest’ın bir araya geldiği 1989 FA Cup yarı finali öncesinde çıkan izdihamda 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hillsborough Faciası ile ilgili davada, “ağır ihmal sonucu cinayet” ile suçlanan dönemin başkomiseri David Duckenfield suçsuz bulundu. David Duckenfield, 2015’te The Guardian’a adeta itiraf niteliğinde bir demeç vermiş ve olaydan 15 gün önce başkomiserliğe atandığını, o dönemde futbol polisliği ile ilgisi bilgisi olmadığını ve maç günü bilinçsiz bir hazırlık yaptıklarını söylemişti. Manchester City 500 milyon dolara hisse sattı İngiltere Premier Lig`de son 2 sezondur şampiyon olan Manchester City, yüzde 10 hisse satışı gerçekleştirdi. İngiliz kulübünün yüzde 10`luk dilimi için ödenen miktar ise 500 milyon Dolar! İlgili Haberi Oku