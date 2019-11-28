Galatasaray’ın eski yıldızı Podolski ‘Kebap Kralı’ oldu!

Almanya’nın yetiştirdiği en önemli golcüler arasında yer alan, Köln’de oynadığı dönemde 2004-2005 sezonunda ‘Gol Krallığı’ yaşayan, Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası’nı kaldıran yıldız futbolcu Lukas Podolski, kebap dükkanlarını çoğaltıyor. Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan Lukas Podolski, Almanya’da altıncı kebap dükkanını açmak için gün sayıyor.

Kariyerine Japonya’nın Vissel Kobe takımında sürdüren Lukas Podolski, ‘Gol Krallığı’ndan ‘Kebap Krallığı’na adım atmaya hazırlanıyor. Kariyerinde Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi Avrupa devi takımlar da bulunan 34 yaşındaki yıldız, futbolu bıraktıktan sonra aç kalmayacağa benziyor.

Alman golcü, Türkiye’de oynadığı dönemde de kebaba olan düşkünlüğünü sık sık dile getiriyordu.

Yeni kebap dükkanı açacağını anlatan Lukas Podolski “Altıncı kebap dükkanımın açılması için kısa bir süre kaldı. Sanırım önümüzdeki Şubat ya da Mart ayında restoran hazır duruma gelir. Bu dükkan Bonn’da olacak. Bonn’daki dondurma şirketim oldukça iyi satış yapıyor. Aynı başarıyı kebap dükkanında da yakalayacağımızı düşünüyorum. Bonn, harika insanların yaşadığı çok güzel bir şehir… İnsanlar eminim ki lezzetli döner kebapları keyifle yiyecekler. Başka şehirlerde de kebap dükkanı açmayı istiyorum” dedi.

Podolski, Galatasaray`ın şampiyonluk kupalarıyla poz verdi İki yıl formasını giydiği Galatasaray`dan 2016-2017 sezonu sonunda Japon ekibi Vissel Kobe`ye transfer olan Polonya kökenli Alman oyuncu Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk kupalarıyla poz verdi. İlgili Haberi Oku

Kebap dükkanları dışında da yatırımlar yapan Lukas Podolski’nin Almanya’da dondurma salonu, barı ve kıyafet dükkanı da bulunuyor. Lukas Podolski’nin boş zamanlarında tezgahın başına geçerek, döner kestiği de biliniyor.

Futbola Köln’de başlayan, Bayern Münih, Inter ve Arsenal’de oynayan Podolski, Galatasaray’da 2015-2017 yılları arasında forma giydi. Alman yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 75 maçta 34 gole imza atarken, 18 de asist yaptı.

Podolski, 2017 yazında transfer olduğu Japonya’nın Kobe Vissel takımında futbolculuk kariyerini devam ettiriyor.