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Galatasaray’da büyük operasyon kapıda! İşte Fatih Terim’in ocak ayı şifreleri
Galatasaray

Galatasaray’da büyük operasyon kapıda! İşte Fatih Terim’in ocak ayı şifreleri

Galatasaray'da devre arasında köklü bir değişim bekleniyor.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 28 Kasım 2019 07:59

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve Avrupa Ligi şansını mucizelere bırakan Galatasaray, ocak ayını iple çekiyor. Galatasaray’ın mevcut kadrosunda satılıp para kazanılacak futbolcu bulunmuyor. Transfer listesinde ise tanıdık yerli isimler bulunuyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in her basın toplantısında üstünde durduğu devre arası çalışmalarının şifreleri çözülmeye başladı. Monaco'da şans bulamayan Onyekuru'nun geri dönmesi için prensipte el sıkışıldı.

Arda Turan'la barışan Fatih Terim, eski futbolcusunu takımda görmek istiyor. Tecrübeli hoca, Emre Çolak ve Okay Yokuşlu'yla birlikte takımdaki ‘kazanma ruhu'nu yeniden getirmeyi hedefliyor.

Sezonu kapatan Luyindama'nın bonservisi askıya alınacak, Linnes geri dönecek. 1 ay içinde tamamen sakatlıktan kurtulacak olan Radamel Falcao, yeni transfer gibi olacak. Terim, iyi bir devre arası kampı geçirip sezonun ikinci devresinde sadece lig şampiyonluğuna odaklanacak.

Son güncelleme 08:47 | 28 Kasım 2019
fatih terim galatasaray
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