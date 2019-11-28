Fenerbahçe’den kadına şiddete karşı koşu

Her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar süren etkinlik nedeniyle Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Beyazıt, Sertaç Komsuoğlu ve Turhan Şahin katıldı.

Toplamda 9 branştan sporcuların yer aldığı yarışta, yönetim kurulu üyesi Turhan Şahin de koştu.

Koşu öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Burak Kızılhan, “Bugün yöneticilerimiz, sporcularımız ve kulüp çalışanlarımızla Fenerbahçe ailesi olarak bir aradayız. Hepinizin bildiği gibi kulübümüz bir yıl önce Tüpraş’ın desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin dünya genelinde yürüttüğü ‘HeForShe’ hareketinin destekçisi olmuştu. ‘Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdikleri zaman ulaşabiliriz’ diyerek başlatılan bu hareketi ‘Birlikte eşitiz’ diyerek sahiplendik ve hem Fenerbahçe’nin marka değeri hem de sporun gücüyle 1 yılda pek çok adım attık” ifadelerini kullandı.

Kulüp çalışanlarını da eşitlik eğitimine dahil ettiklerini vurgulayan Kızılhan, şunları kaydetti:

“Bu ay da sürecin en önemli noktalarından biri olan, 25 Kasım-10 Aralık dönemini kapsayan Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında farkındalık yaratmak adına çok önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ait olduğu toplumun en güçlü parçası, dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe’miz, bu konuyu bir günlük gündem olarak değil, arka arkaya attığı ve atacağı adımlarla bir süreç olarak ele alıyor. Umuyoruz ki 7’den 70’e herkese ulaşacak bir farkındalık yaratacağız, örnek olacağız. ‘Kadına şiddet suçtur. Ortak olma, seyirci kalma!’ sloganıyla dile getirdiğimiz, değerli sanatçılar Selçuk Yöntem ve Ece Dizdar ile sporcularımızın seslendirdiği manifestomuz, pek çok televizyon kanalında kullanıldı, haber oldu, yer buldu. Bu adımlarımız için üyelerimizden, taraftarlarımızdan, toplumun her kesiminden çok değerli yorumlar alıyoruz, destek görüyoruz. Önümüzdeki günlerde voleybolda, basketbolda, futbolda maçlarımıza bu slogan ile çıkacağız.”

Konuşmanın ardından, atletizm şubesinden Ramil Guliyev, Pınar Akyol, Ecem Çalağan, voleybol şubesinden Lila Şengün, Arinze Kelvin Nwachukwu, basketbol şubesinden Esra Ural Topuz, Ergi Tırpancı, masa tenisi şubesinden Gülpembe Özkaya, boks şubesinden Busenaz Çakıroğlu, yelken şubesinden Deniz Çınar, yüzme şubesinden Gizem Çam, kürek şubesinden Erencan Arslan ve futbol altyapıdan Ömer Faruk Beyaz kısa mesafeli bir koşu gerçekleştirdi.

Burada çıklamada bulunan Esra Ural Topuz, Fenerbahçe’nin her zaman böyle organizasyonlarda başı çektiğini söyledi. Fenerbahçe ailesi olarak kadına şiddete karşı olduklarını vurgulayan Esra,”Birlikte omuz omuza daha güzeliz. Lütfen kadına şiddeti engelleyelim, ortak olmayalım, seyirci kalmayalım. Ülkemizde şiddet gören kadın sayısı gün geçtikçe artmakta. Biz de buna dikkati çekip, daha da azaltabilmek için uğraşıyoruz. Başkanımız ve Simla Türker Beyazıt gerçekten bu konuda çok hassas. Onlara bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Biz Fenerbahçe camiası olarak bunun öncüsü olup, azaltılmasında çok büyük etken olacağız” diye konuştu.

Esra, diğer kulüpleri ve spor camiasını bu kampanya doğrultusunda organizasyonlar yapmaya davet ederek sözlerini tamamladı.

Organizasyon, sporculara madalya takdim töreniyle sona erdi.