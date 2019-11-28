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Fenerbahçe’de Nando De Colo, Khimki maçında yok!
Euroleague

Fenerbahçe’de Nando De Colo, Khimki maçında yok!

Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'den sonra Nando De Colo da Khimki karşılaşmasında forma giyemeyecek.

28 Kasım 2019 14:48

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 11. haftasında bu akşam Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Bu mücadele öncesinde sakat oyuncuların durumu Obradovic’in canını sıkmaya devam ediyor. Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely’den sonra Nando De Colo’nun da Khimki karşılaşmasında oynamayacağı açıklandı.

Fenerbahçe Beko’dan yapılan açıklama şöyle;

“Oyuncumuz Nando De Colo'nun sağlık durumu, bugün öğle saatlerinde yaptığımız idmanın ardından tekrar değerlendirilmiş ve sporcumuzun bu akşamki maç kadrosunda yer almamasına karar verilmiştir.”

Son güncelleme 14:52 | 28 Kasım 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Nando de Colo
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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