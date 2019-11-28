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Fenerbahçe Opet: 3 – Budowlani: 0 | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Voleybol

Fenerbahçe Opet: 3 – Budowlani: 0 | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

28 Kasım 2019 21:00

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya ekibi Budowlani’yi 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım grupta ilk galibiyetini aldı. Budowlani ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard (Hollanda)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Fatma Yıldırım, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)

Budowlani: Smieszek, Kraiduba, Leys, Pencova, Nowicka, Baczynska (Stenzel, Twardowska, Baldyga)

Setler: 25-20, 25-12, 25-13

Süre: 61 dakika (21, 20, 20)

Son güncelleme 21:01 | 28 Kasım 2019
Budowlani Fenerbahçe Opet
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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