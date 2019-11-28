Fenerbahçe gol çalıştı

Fenerbahçe, yakaladığı dört net pozisyon ve %60 topa sahip olmasına rağmen Süper Lig’in 12. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Sezon başından beri pasa dayalı topa hâkim olma üzerine oyun oynayan Fenerbahçe, ligin en fazla pozisyona giren takımı olarak da dikkat çekiyor. Son vuruş ve bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de teşhis konulurken, bu problemin reçetesi de hazır durumda… Gol yollarındaki sıkıntılar için teknik direktör Ersun Yanal yoğun mesai harcıyor.

Tecrübeli teknik adam, yapılan antrenmanlarda bitiricilik üzerine çalışmalar yaptırdı. Takımın hücum çeşitliliğinden memnun olan Yanal, bitiricilik noktasında takımı üst seviyeye çıkarmak için gereken her şeyi yapıyor. Vedat Muriç'in ileride attığı yedi gole hücum hattının da daha fazla destek vermesi için Samandıra'da özel şut antrenmanları yaptırılıyor.

Ligde 12 hafta sonunda 45 net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, rakiplerini geride bırakmış durumda bulunuyor. Sarı lacivertliler attığı 21 gol ile dördüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ayrıca 12 hafta sonunda 10 topu direkten dönerken, bu istatistikte de lider konumda bulunuyor.

Takımdaki inanç, oyundan kopmama ve hırs, teknik ekibi memnun eden bir başka detay olarak dikkat çekiyor.