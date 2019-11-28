Fenerbahçe evinde rahat kazandı! İşte potada temsilcilerimizin maçlarının toplu sonuçları

Basketbolda ülkemizi temsil eden ekiplerden 6’sı parkeye çıktı. Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Öznur Kablo sahadan galibiyetle ayrıldı. Kadınlar Euroleague’de B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, konuğu Famila Schio’yu 58-43 mağlup ederken FIBA Avrupa Kupası’nın iddialı ekiplerinden Pınar Karşıyaka, nefes kesen maçta konuğu Excelsior Brussels’i 93-90 yendi. FIBA Avrupa Kupası’ndaki diğer ekiplerimizden Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı CSU Atlassib Sibiu’yu 80-71 yendi İşte toplu sonuçlar:

FIBA Avrupa Kupası D Grubu: Bahçeşehir Koleji 80-71 CSU Atlassib Sibiu

FIBA Avrupa Kupası E Grubu: Pınar Karşıyaka 93-90 Excelsior Brussels

Kadınlar Euroleague A Grubu: Bourges Basket 92-62 Çukurova Basketbol

Kadınlar Euroleague B Grubu: Fenerbahçe Öznur Kablo 58-43 Famila Schio

Kadınlar EuroCup C Grubu: CCC Polkowice 75-55 Ormanspor

Kadınlar EuroCup E Grubu: Galatasaray 70-78 ACS Sepsi-SIC Fenerbahçe Beko`da Khimki maç öncesi 3 sakatlık... Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı öncesinde sakatlıklar hakkında bir açıklama yayınlayan sarı-lacivertliler, Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely`nin maçta forma giyemeyeceğini belirtti. İlgili Haberi Oku