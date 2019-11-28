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Fenerbahçe Beko Khimki maçı ne zaman, hangi kanalda?
Euroleague

Fenerbahçe Beko Khimki maçı ne zaman, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Khimki karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler maçın detaylarını merak ediyor. Fenerbahçe Beko Khimki maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Khimki maçı hakkında merak edilen detaylar...

28 Kasım 2019 17:53

Fenerbahçe Beko bu akşam saat 20.45’te Khimki Moskova’yı ağırlayacak. Geçen hafta Asvel’i yenen sarı lacivertli takım yeni bir galibiyet elde etmek istiyor. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO KHİMKİ MAÇI HANGİ KANALDA?

28 Kasım Perşembe günün oynanacak olan Fenerbahçe Khimki maçı Türkiye saati ile 20:45'de başlayacak. Zorlu Euroleague maçı Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely bu mücadelede forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncunun son durumuna maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe Beko – Khimki Moskova mücadelesi, Zeljko Obradovic'in takımın başında çıkacağı 200. EuroLeague karşılaşması olacak.

Son güncelleme 17:53 | 28 Kasım 2019
Fenerbahçe Beko Hangi kanalda Khimki
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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