Fenerbahçe Beko Khimki maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko bu akşam saat 20.45’te Khimki Moskova’yı ağırlayacak. Geçen hafta Asvel’i yenen sarı lacivertli takım yeni bir galibiyet elde etmek istiyor. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO KHİMKİ MAÇI HANGİ KANALDA?

28 Kasım Perşembe günün oynanacak olan Fenerbahçe Khimki maçı Türkiye saati ile 20:45'de başlayacak. Zorlu Euroleague maçı Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely bu mücadelede forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncunun son durumuna maç saatinde karar verilecek.

Fenerbahçe Beko – Khimki Moskova mücadelesi, Zeljko Obradovic'in takımın başında çıkacağı 200. EuroLeague karşılaşması olacak.