Fenerbahçe Beko Khimki basket maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Euroleague’de 11. hafta…

Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko Rusya temsilcisi Khimki’yi yenmek istiyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen ancak beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe geçtiğimiz hafta aldığı galibiyeti bu haftada devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Beko Khimki maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Bein Sport canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

FENERBAHÇE KHİMKİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE KHİMKİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Kasım Perşembe günün oynanacak olan Fenerbahçe Khimki maçı Türkiye saati ile 20:45’de başlayacak. Zorlu Euroleague maçı Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.