SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul’da suya zam yok! Eski tarife geçerli
Fenerbahçe Beko Khimki basket maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Euroleague’de 11. hafta…
Euroleague

Fenerbahçe Beko Khimki basket maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Euroleague’de 11. hafta…

Fenerbahçe Beko Khimki takımını konuk ediyor. Avrupa'da istediği performansı henüz sergileyemeyen Fenerbahçe evinde galibiyet arıyor. İşte Fenerbahçe Beko Khimki maçı canlı izle bağlantısı...

28 Kasım 2019 20:46

Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko Rusya temsilcisi Khimki’yi yenmek istiyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen ancak beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe geçtiğimiz hafta aldığı galibiyeti bu haftada devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Beko Khimki maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Bein Sport canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

FENERBAHÇE KHİMKİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE KHİMKİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Kasım Perşembe günün oynanacak olan Fenerbahçe Khimki maçı Türkiye saati ile 20:45’de başlayacak. Zorlu Euroleague maçı Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 20:46 | 28 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Yarın - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR