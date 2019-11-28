Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic tarihe geçti!

Euroleague’in 11. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Rusya temsilcisi Khimki’yi konuk eden Fenerbahçe Beko’da başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında Avrupa’da 200. sınavını verdi.

Karşılaşmadan önce Obradovic’e 200. maçı dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy tarafından plaket verildi.

Taraftarlar da sevgi gösterilerinde bulunduğu Obradovic için tezahüratlar yaptı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Obradovic için taraftarlar, “Obradovic’e yeni sözleşme” tezahüratıyla yönetime isteklerini iletti.

Games as head coach of @FBBasketbol A special award for Zeljko Obradovic #GameON pic.twitter.com/tXTH467iEh — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2019

OBRADOVIC TARİHE GEÇTİ

Obradovic, Euroleague’de iki farklı takımla 200 maç barajına ulaşan ilk başantrenör olarak tarihe geçti.

Euroleague tarihinde daha önce Panathinaikos’un başında 237 maça çıkan Obradovic, Fenerbahçe’yle de 200. karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

Obradovic’in dışında 200 maç barajına ulaşan iki başantrenör bulunuyor. Real Madrid’de Pablo Laso (250), Barcelona’da ise Xavi Pascual (212), takımlarıyla 200 maça çıkan başantrenörler oldu.

FENERBAHÇE BEKO’DA 4 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe Beko, Khimki karşısına 4 önemli isminden yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Leo Westermann’ın yanı sıra son lig maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, Khimki karşısında forma giyemedi. Son antrenmanda takımla çalışmasına rağmen bugün yapılan kontrolleri sonucu riske edilmemesine karar verilen Nando De Colo da takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Rusya ekibi Khimki’de ise yıldız oyuncu Alexey Shved, bel rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.