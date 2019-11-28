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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic tarihe geçti!
Euroleague

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic tarihe geçti!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'nde 200. maçına çıktı. Obradovic, Euroleague'de iki farklı takımla 200 maç barajına ulaşan ilk başantrenör olarak tarihe geçti.

28 Kasım 2019 21:16

Euroleague’in 11. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Rusya temsilcisi Khimki’yi konuk eden Fenerbahçe Beko’da başantrenör Obradovic, sarı-lacivertlilerin başında Avrupa’da 200. sınavını verdi.

Karşılaşmadan önce Obradovic’e 200. maçı dolayısıyla Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy tarafından plaket verildi.

Taraftarlar da sevgi gösterilerinde bulunduğu Obradovic için tezahüratlar yaptı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Obradovic için taraftarlar, “Obradovic’e yeni sözleşme” tezahüratıyla yönetime isteklerini iletti.

OBRADOVIC TARİHE GEÇTİ

Obradovic, Euroleague’de iki farklı takımla 200 maç barajına ulaşan ilk başantrenör olarak tarihe geçti.

Euroleague tarihinde daha önce Panathinaikos’un başında 237 maça çıkan Obradovic, Fenerbahçe’yle de 200. karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

Obradovic’in dışında 200 maç barajına ulaşan iki başantrenör bulunuyor. Real Madrid’de Pablo Laso (250), Barcelona’da ise Xavi Pascual (212), takımlarıyla 200 maça çıkan başantrenörler oldu.

FENERBAHÇE BEKO’DA 4 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe Beko, Khimki karşısına 4 önemli isminden yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Leo Westermann’ın yanı sıra son lig maçında burnu kırılan Nikola Kalinic, Khimki karşısında forma giyemedi. Son antrenmanda takımla çalışmasına rağmen bugün yapılan kontrolleri sonucu riske edilmemesine karar verilen Nando De Colo da takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Rusya ekibi Khimki’de ise yıldız oyuncu Alexey Shved, bel rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Son güncelleme 21:20 | 28 Kasım 2019
Fenerbahçe Beko Zeljko Obradovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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