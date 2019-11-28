Ersun Yanal’dan eleştirilere cevap: Ben daha ne yapayım

Fenerbahçe’de geride kalan 12 haftada 21 puanı bulunan ve kaybedilen 15 puanın sorumlusu olarak gösterilen Teknik Direktör Ersun Yanal, istatistiklerle eleştirilere cevap verdi. Sarı-lacivertliler, bu sezon tüm istatistiklerde 29 verinin 25'inde lig birincisi olarak dikkat çekti.

SÖZCÜ'nün ulaştığı verilerde Fenerbahçe, gol beklentisi, şut, net gol pozisyonu, kilit pas, topa sahip olma, 3. bölgede topla buluşma ve pas isabet, isabetli orta, topu geri kazanma süresi gibi alanlarda rakipsiz… Ersun Yanal da yakın çevresiyle yaptığı sohbette bu istatistiklerle takım olarak başarısız olmadıklarını belirtti.

Tecrübeli hoca, bu kadar başarılı istatistiklere rağmen istenilen seviyede olamamasının en önemli nedenini bireysel hatalara bağlıyor.

Sarı-lacivertliler, ceza sahasına en fazla giren, en fazla isabetli şut atan, en net pozisyonlara giren takım olmasına rağmen, meşin yuvarlağı üç direğin arasına geçirmekte zorlandı ve en fazla net fırsat harcayan 4. Takım oldu.

SAKATLIKLAR RİTMİ BOZDU

Ersun Yanal, sakatlıklara şöyle dert yandı:

“Serdar'ın eli kırıldı. Tolgay ayak bileğinden 2 kez sıkıntı yaşadı. Hasan Ali ayak tabanından problem yaşadı. Dirar fıtıktan ameliyat oldu. Rodrigues ve Vedat, ayak bileğine darbe aldı. Emre'nin kaburgasında hasar oldu. Kruse'nin kasığında problem çıktı. Bunlardan kim etkilenmez ki!”

25 VERİDE LİG BİRİNCİSİ