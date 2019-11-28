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Erdoğan Yeşilyurt: Ligi en üstte bitirmek istiyoruz
Süper Lig

Erdoğan Yeşilyurt: Ligi en üstte bitirmek istiyoruz

Lider Sivasspor'un hücum oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2019 16:07
Süper Lig’de lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor’un hücum oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, teknik direktör Rıza Çalımbay’dan forma şansı bulduğunda takımının başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi.

Erdoğan Yeşilyurt, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte güzel bir havanın olduğunu belirtti.
Sivasspor’un takım halinde oynayarak herkesi yenebilecek kapasitede olduğunu aktaran Erdoğan, “Beşiktaş’ı yendik, Galatasaray’ı 10 kişiyle zorladık. İnşallah bunu sürdürürüz. Kasımpaşa çok ters bir takım. Çok konsantre olmamız lazım. İnşallah maçı alır ve bu haftayı da lider olarak bitiririz. Ne olursa olsun sezon sonunda ligi en üstte bitirmek istiyoruz” dedi.

“Hocamız şans verdiğinde, elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Sonuçta işim bu. Oynatırsa mücadele ederim ve oyunu değiştirmeye çalışırım. Bizim ortamımız ve arkadaşlığımız çok iyi. Rıza hocanın da istediği şey bu. Arkadaşlık olursa, herkesi yenebiliriz diye düşünüyor. Hem yerli oyuncular hem de yabancı oyuncular olarak beraberiz. Arkadaşlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.
KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa’yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Barış Yardımcı salonda çalıştı.
Son güncelleme 16:07 | 28 Kasım 2019
Demir Grup Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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