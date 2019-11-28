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Enzo Roco: ‘Armanın prestiji için!’
Beşiktaş

Enzo Roco: ‘Armanın prestiji için!’

Beşiktaş Slovana Bratislava maçı sonrası açıklamalarda bulunan Enzo Roco, "Gruptaki durumumuzu biliyorduk, puan alamamıştık. Armanın, formanın, bu kulübün prestiji için sahaya çıktık" dedi.

28 Kasım 2019 23:25

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın konuğu Slovan Bratislava’yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede beraberlik golünü kaydeden Enzo Roco, maç sonrasında konuştu. Şilili oyuncu, “Gruptaki durumumuzu biliyorduk, puan alamamıştık. Armanın, formanın, bu kulübün prestiji için sahaya çıktık. Taraftara bir mutluluk yaşattıysak, ne mutlu bize” dedi.

‘ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRECEĞİM’

Formayı kapmak için mücadele edeceğini kaydeden Roco, “Yarından itibaren lig maçı için hazırlıklarımızı yapacağız. Vida çok tecrübeli bir stoper, önceden de birlikte oynadık. Forma şansı yakalamak için hergün çalışmalarımı çok ciddi şekilde sürdüreceğim” diye konuştu. 28 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-1 Bratislava (UEFA Avrupa Ligi) UEFA Avrupa Ligi K Grubu`ndaki temsilcimiz Beşiktaş Vodafone Park`ta Slovan Bratislava 2-1 mağlup etti ve bu sezon Avrupa`da ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:25 | 28 Kasım 2019
beşiktaş Enzo Roco uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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