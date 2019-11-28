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Deontay Wilder’dan beş dakika taktığı maskeye dudak uçuklatan rakam
Boks

Deontay Wilder’dan beş dakika taktığı maskeye dudak uçuklatan rakam

ABD'li boksör Deontay Wilder, Kübalı rakibi Luis Ortiz ile yaptığı maça fiyatı dudak uçuklatan bir maske ile çıktı. Wilder, beş dakika taktığı maskeyi bir daha kullanmayacağını söyledi.

SKOR DIŞ HABER 28 Kasım 2019 13:20

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet maçında Kübalı Luis Ortiz ile karşılaşan ABD’li Deontay Wilder, rakibini nakavt ederek unvanını korudu. Ancak 7 raunt süren Wilder-Ortiz maçı kadar, ABD’li boksörün taktığı maske konuşuldu.

Karşılaşma öncesi ringe gelirken beş dakika yüzüne taktığı maske için dünyanın parasını ödeyen Wilder, maskeyi bir daha takmayacağını söyledi. Wilder’ın üzerinde altın ve gümüş taçların yer aldığı maske için 15 bin Euro (95 bin TL) ödediği öğrenildi.

Maçın ardından taktığı maske ile ilgili açıklama yapan Wilder “Bu maske ile modern bir kral ya da şövalyeyi temsil etmek istedik. Yeni ve eskinin birleşimi oldu. Maske, eski Wilder’ın yeni Wilder’a dönüşümünü simgeliyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Merhaba gelecek… Yani maskenin tüm ana fikri buydu. Bence muhteşem bir fikir… Bir sonraki maçımda giyeceğim kostüm şimdiden hazır… Şunu söyleyebilirim ki bundan çok daha güzel olacak” dedi.

24 Kasım 2019 ABD`li boksör Wilder, Muhammed Ali`nin rekorunu yakaladı ABD`li boksör Deontay Wilder, Kübalı Luis Ortiz`i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez korudu. 34 yaşındaki Wilder, unvan koruma sayısında ABD`li efsane Muhammed Ali`yi yakaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:37 | 28 Kasım 2019
Deontay Wilder ortiz
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