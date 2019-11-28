Comolli’den flaş açıklamalar! Adil Rami, Muriqi ve Max Kruse…

Sarı lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriqi için önümüzdeki 48 saatin çok önemli olduğunu vurgulayan Comolli, Kruse’nin ise sakatlığını atlattığını söylerken, sakatlığı bulunan diğer isimler için de önemli bilgiler verdi. Transfer için de konuşan Comolli, Adil Rami’nin takımdan ayrılacağı iddialarına da cevap verdi.

Fransız futbol adamının açıklamaları şu şekilde;

“RAMI İDDİALARI TAMAMEN DEDİKODU”

“Adli Rami’nin son zamanlarda bir şey okudum. Kontratında bir madde varmış, bunu kullanıp feshedileceğimize dair. Bu haberle ilgili çok detay almadım. Tamamen dedikodu. Gerçeklik payı yok. Kendisi çok çalışıyor, Sadık gibi. Zanka ve Serdar’dan daha az süre alsalar da çok çalışıyorlar. İkisi de çok pozitif ve örnek sporcular. İkisi de çalışmalarını en iyi şekilde sürdürüyor.”

“MAX KRUSE ÇALIŞMALARA BAŞLADI”

“Aslında iyi haberlerimiz var diyebilirim. Max Kruse takımla çalışmalara başladı. Kendisi çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil. Bu yüzden kendini sorguladı, nasıl daha hızlı geri dönebilirim diye. Zorlayıcı bir sakatlıktı açıkçası. Kasık ve quadriceps kası arasında bir bölgeydi. Dolayısıyla onun idmana dönmesi biraz zaman aldı ancak şu an döndü, durum pozitif. Samandıra’da sakatlandı, üst üste maçlar oynadığı için. Onunla yakından ilgilendik. Sahalara en kısa sürede dönebilmesi için çok uğraştık. Onun tekrar sakatlanmaması için risk almadık. Gerekli önlemleri aldık.”

“MURIQI İÇİN 48 SAAT ÖNEMLİ”

“Vedat Muriqi’nin sakatlığını herkes gördü. Kasımpaşa maçında gerçekleşti. Milli arada yakından takip ettik. Kosova ile ilk milli maçı oynayabileğini düşünüyordu. Ben, hocası, kulüp doktorları sürekli iletişim halindeydi. Aynı zamanda milli takım hocası ve doktoruyla iletişim kurduk. Oynayamayacağı kesinleşince aynı gün geri döndü, tedavisine başladı. İki gündür takımla birlikte çalışmalara katılıyor. Umarım, cumartesi günü maça çıkabilir. Eğer Vedat için önümüzdeki 48 saat için her şey iyi giderse, beklenenden daha kısa sürede sakatlığını atlatmış olacak. Burada kulüp doktorlarına da teşekkür ediyoruz. Düşündüğümüzden çok daha kısa sürede geri dönmüş olacak.”

“PANİK HALİNDE DEĞİLİZ”

“Gerek başkanımız, ikinci başkanımız, hocamız ve ben sürekli, takımı nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz ve gelecekte nasıl daha iyi olabileceğimize dair sürekli diyalog halindeyiz. İletişimimiz gayet iyi. Sürekli tartışıyoruz, en tepeden ve en alta tek ortak paydamız bu. Ligde en iyi takımız. En iyi takım olduğumuzu düşünüyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadığımız oldu ve üzüldük. Kendimize şunu soruyoruz, “Neden bazen istediğimiz skorları alamıyoruz?” Kesinlikle panik halinde değiliz. Ancak, dördümüz, başkan, başkan yardımcısı ve hoca ben panik içerisinde değiliz. Takımda da panik hali yok. Şampiyonluk yarışının içerisindeyiz. İnanıyorum ki, biz hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için bu takıntı haline geldik. Nasıl daha iyi olabiliriz, nasıl yüzde 100’ümüzü sahaya yansıtırız, bunu sürekli soruyoruz. Çünkü, bu sezon gelenler ve geçen sezon gelenler aynı düşünceyi paylaşıyor. Buradaki atmosferi özetlemem gerekirse; biz kazanmak istiyoruz. Bunun için de diyalog halindeyiz. Takım ile hocamız arasında sürekli bir diyalog halinde ve bu konuda gerçekten çok iyi. Hedefimiz ligi kazanmak. Dışarıdan gelen şeylerin bizi etkilemesine izin vermememiz gerekiyor.”

“EYLÜL AYINDAN BERİ ÇALIŞIYORUZ”

“Önümüzde yaklaşan transfer dönemiyle ilgili konuşmam gerekirse, eylül ayından beri çalışıyoruz. Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var. Bu sınırlamalar içerisinde çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde çok fazla genç oyuncu var. Bu genç oyuncuları nasıl daha çok geliştirebiliriz, nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz bunun üzerine çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”

“MEVLÜT’ÜN DURUMU KÖTÜ DEĞİL”

“Sıradaki diğer bir isim de Mevlüt. Malatyaspor ile oynayacağımız maçtan 1 gün önce sakatlandı. Onun durumu kötü değil. Kupa maçına, kupa olmasa bile Gençlerbirliği maçına yetişeceğini düşünüyoruz. Bu sakatlığı yaşayınca büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadı. Gerçekten çok profesyonel bir oyuncu. Onun da en kısa sürede dönmesi için uğraşıyoruz.”

“HASAN ALİ SAKATLIĞI 2.5 AYDA NASIL GEÇTİ?”

“Hasan Ali’nin yaz döneminde yaşadığı sakatlık çok ilginçti. Üst seviyedeki doktorlar ile konuştuğumuzda, 3 aydan daha fazla sürmesi beklenen sakatlığın 2.5 ayda nasıl geçtiğini sordular.”

“WESTERMANN VE DE COLO BANA MESAJ ATTI”

“Sağlık ekibimizin hakkını vermemiz gerekiyor. Gerçekten burada iyi bir iş çıkarıyorlar. Burada sağlık ekibimizi değerlendirirken, sakatlıktan dönen oyuncunun nasıl döndüğüne bakarım. Vedat Muriqi için 5 haftalar konuşulurken, daha kısa sürede döndü. Bu iyiye işaret. Ben Avrupa’da da üst düzey kulüplerde çalıştım. Böylesine kaliteli sağlık ekibine sahip olduğumuz için şanslıyız. Hepsi üst seviye. Herkes buradaki sağlık ekibimizin ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Geçen hafta basketbol takımımızın iki oyuncusu da tedavi için buraya geldi. Westermann ve Nando de Colo, sağlık ekibimizin ne kadar iyi olduğuna dair bana bir mesaj attı.”

“BERKE ÖZER, İKİ HAFTA SONRA BAŞLAYACAK”

“Berke Özer gerçekten çok iyi ve etkili bir performans gösteriyordu. Takımını da ligde ikinci sıraya kadar çıkarmıştı. Oradaki herkesten performansından dolayı çok mutluydu. Biz de onu orada ziyarete gittik. Volkan Demirel, onu çok yakından takip ediyordu. Sakatlık yaşadı ve şanslıyız ki kulüp doktorumuz bir konferans için oradaydı. Çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Berke de sağlık ekibimize güveniyor. Westerlo’dan da tedavisini burada olması için izin istedik ve burada gerçekleşti. Çok iyi geçti. İki hafta sonra Belçika’da çalışmalara geri dönecektir.”

“OKAN TURP ÇOK İYİ GİDERKEN SAKATLANDI”

“Bir de Okan Turp var. Okan Turp, kendi kalecisinden aldığı darbe nedeniyle antrenmanda sakatlık yaşadı. Kendi takım arkadaşının müdahalesiyle sakatlanmak en garibidir. İlk anda korktuğumuz kadar kötü değil sakatlığı. Tahminlerimize göre aralık ayı sonunda oynayacak durumuna gelecektir. Oynamak için hazır olacaktır. Çok iyi gidiyordu, bu sakatlığı çok kötü oldu onun açısından.”