CANLI İZLE | Beşiktaş Bratislava maçı (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş Bratislava maçını canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz… UEFA Avrupa Ligi K Grubu’ndaki temsilcimiz Beşiktaş 5’inci mücadelesinde Vodafone Park’ta Slovan Bratislava’yı konuk ediyor. Avrupa’da havlu atan ve bu sezon oynadığı 4 maçı da kaybeden Beşiktaş seyircisi önünden siftah yapmak ve ülke puanına katkı sağlamak istiyor. Siyah-beyazlılar, Bratislava karşısında rotasyonlu bir kadroyla sahada…

İŞTE İLK 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

SLOVAN BRATISLAVA: Greif – Bajric, Abena, Bozhikov, De Marco, Holman, De Kamps, Ibrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında 28 Kasım Perşembe akşamı Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı konuk edecek. Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.55’te başlayacak. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Siyah beyazlı temsilcimiz, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu’ndaki ilk karşılaşmada Bratislava’ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul’da Wolverpampton’a 1-0 ve Braga’ya 2-1 mağlup oldu..

Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga’ya deplasmanda 3-1 yenildi. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak…

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçta Malmö’ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.Avrupa kupalarında son 5 maçını yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı..

AVRUPA KUPALARINDA 221. MAÇ

Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı konuk edecek siyahbeyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkacak. Siyah- beyazlılar, geride kalan 220 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu.91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 292 kez havalandıran siyahbeyazlılar, kalesinde ise 318 gol gördü..

JEREMAIN LENS KART CEZALISI

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.Hollandalı yıldız, siyahbeyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü..

BEŞİKTAŞ’IN EVİNDE 111. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 111. iç saha maçını bugün Slovan Bratislava ile yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 110 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 167 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 112 gol gördü..