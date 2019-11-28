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CANLI ANLATIM | Medipol Başakşehir – Roma (20:55)
Süper Lig

CANLI ANLATIM | Medipol Başakşehir – Roma (20:55)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma’yı konuk edecek. Grupta 7 puanla lider durumda bulunan temsilcimiz rakibini yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Borussia Mönchengladbach’ın ardından üçüncü sırada yer alan Roma ise şansını devam ettirmek için kazanmak istiyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

28 Kasım 2019 19:41

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma’yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2’den naklen yayımlanacak.

Başakşehir – Roma 11’ler…

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Ponck, İrfan Can, Mehmet Topal, Azubuike, Gulbrandsen, Visca, Crivelli

Roma: Pau Lopez, Kolarov, Smalling, Santon, Veretout, Mancini, Diawara, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach’ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor.

İtalya’da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı.

Galibiyet turu getirecek

Süper Lig’de 10, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 3 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Roma’yla çok önemli bir maç yapacak.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Son güncelleme 19:44 | 28 Kasım 2019
Başakşehir Roıma uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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