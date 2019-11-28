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Brezilya’da Chapecoense, uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü
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Brezilya’da Chapecoense, uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden Chapecoense Kulübü, yaşadıkları uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştü.

28 Kasım 2019 20:24

Ligin 35. haftasında Botafogo’yu ağırlayan Chapecoense, 53. dakikada Rhuan’ın attığı golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından 28 puanla 19. sırada kalan Chapecoense’nin bitime 3 hafta kala ikinci lige düşmesi kesinleşti. Chapecoense’nin lige vedası, 71 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşti.

Sudamericana Kupası finaline çıkmak için 29 Kasım 2016’da Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya’nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9’u mürettebat, 68’i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş ve kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtulmuştu.

Son güncelleme 20:24 | 28 Kasım 2019
Chapecoense küme düştü
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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