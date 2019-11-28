Beşiktaş Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa sahnesinde… Memleket meselesi!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la üzülen Türkiye bugün de Avrupa Ligi'ne kilitlendi.

Avrupa arenasında son yılların en kötü dönemini geçiren Türk futbolu, kritik bir akşam yaşayacak. Başakşehir tur, gruplarında iddiası kalmayan Beşiktaş ile Trabzonspor ise prestij ve ülke puanı için mücadele edecek.

J Grubu lideri Medipol Başakşehir, güçlü rakibi Roma'yı yenerse son 32 turuna kalmayı garantileyecek.

KÖTÜ REKOR OLMASIN

K Grubu'nda dört maç sonunda puanı bulunmayan Beşiktaş, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Beşiktaş, hem bu sezonki ilk ülke puanlarını kazandırmak hem de grupları galibiyetsiz tamamlama gibi kötü bir rekordan kurtulmak istiyor.

C Grubu'ndaki Trabzonspor da Avrupa Ligi gruplarında 5 yıl sonra ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Türkiye'nin dileği, üç kulübün de katkı yapması…

UEFA’nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamalarında ilk 10’a giren ülkelerin lig şampiyonları Şampiyonlar Ligi’nde direkt olarak grup aşamasında yer alma hakkı kazanıyor.

Ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor.

Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak.

Normalde ilk 10 dışında kalan ülkeler, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderemiyor. Ancak statü gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti almayı başarırsa ekstra kontenjan açılıyor. Bu kontenjan da 11. ülkenin şampiyonuyla dolduruluyor.

Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi’nde kupayı kaldıracak takımın, kendi liginde de ‘Devler Ligi’ vizesi almasını bekleyecek.

Bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasında mücadele eden Türk ekipleri 17 maça çıktı, 11 yenilgi yaşadı. Başakşehir 2 galibiyet-1 beraberlikle en başarılı takım oldu.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA galibiyete 400, beraberliğe 200 puan veriyor. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takım 800 puan bonus kazanıyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İspanya………..92.997

10- Ukrayna…….33.300

11- Türkiye………32.000

12- Avusturya….30.725 2019-2020 SEZONU PUAN KATKISI

Galatasaray……………………..1200

Başakşehir……………………….1000

Trabzonspor……………………..700

Y.Malatya…………………………500

Beşiktaş………………………………0