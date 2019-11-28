Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci hafta maçında bugün Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı ağırlayacak. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş henüz puan almadı.
BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.55’te başlayacak. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.
11’LER
Beşiktaş: Karius, Necip, Roco, Vida, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, N'Koudou, Güven, Boyd, Umut.
Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, Bajric, De Marco, Rabiu, De Kamps, Drazic, Sporar, Ratao.