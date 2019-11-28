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Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşma hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Peki Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hakkında merak edilen detaylar...

28 Kasım 2019 18:57

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci hafta maçında bugün Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı ağırlayacak. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş henüz puan almadı.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.55’te başlayacak. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

11’LER

Beşiktaş: Karius, Necip, Roco, Vida, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, N'Koudou, Güven, Boyd, Umut.

Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, Bajric, De Marco, Rabiu, De Kamps, Drazic, Sporar, Ratao.

Son güncelleme 19:16 | 28 Kasım 2019
beşiktaş Slovan Bratislava
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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