Başakşehir tribününden atılan yabancı cisim Lorenzo Pellegrini’nin kafasına isabet etti!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, Roma ile oynadığı maçta tribünden sahaya atılan yabancı cisim Lorenzo Pellegrini’nin kafasına isabet etti.
Mücadelenin 54. dakikasında korner kullanmak için hareketlenen İtalyan futbolcu, tribünden atılan bir cismin kafasına isabet etmesiyle yerde kaldı.
Kafası kanayan Pellegrini saha kenarına giderek tedavisi yapılırken maçın hakemi Ovidiu Hategan oyunu durdurdu ve anons kararı verildi.
Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı.