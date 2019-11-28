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Başakşehir tribününden atılan yabancı cisim Lorenzo Pellegrini’nin kafasına isabet etti!
Başakşehir

Başakşehir tribününden atılan yabancı cisim Lorenzo Pellegrini’nin kafasına isabet etti!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında oynanan Başakşehir-Roma maçında istenmeyen bir olay yaşandı. Başakşehir tribününden atılan yabancı cisim Roma'nın yıldızı Pellegrini'nin kafasına isabet edince maçta duraklama yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mücadeleyi tribünden izleyenler arasındaydı...

28 Kasım 2019 22:18

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, Roma ile oynadığı maçta tribünden sahaya atılan yabancı cisim Lorenzo Pellegrini’nin kafasına isabet etti.

Mücadelenin 54. dakikasında korner kullanmak için hareketlenen İtalyan futbolcu, tribünden atılan bir cismin kafasına isabet etmesiyle yerde kaldı.

Kafası kanayan Pellegrini saha kenarına giderek tedavisi yapılırken maçın hakemi Ovidiu Hategan oyunu durdurdu ve anons kararı verildi.

Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı.

28 Kasım 2019 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Roma maçını izledi UEFA Avrupa Ligi`nde sahasında Roma ile karşılaşan Medipol Başakşehir`in mücadelesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:55 | 28 Kasım 2019
Başakşehir Lorenzo Pellegrini roma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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