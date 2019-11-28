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Başakşehir Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Başakşehir

Başakşehir Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir bu akşam 20.55'te Roma'yı ağırlayacak. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki Başakşehir Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Başakşehir Roma maçı hakkında merak edilen detaylar...

28 Kasım 2019 18:38

Başakşehir ve Roma bu akşam karşılaşacak. Başakşehir, rakibini yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Borussia Mönchengladbach'ın ardından üçüncü sırada yer alan Roma ise şansını devam ettirmek için kazanmak istiyor. İşte Başakşehir Roma maçının detayları…

BAŞAKŞEHİR ROMA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Azubuike, M.Topal, Visca, İrfanCan, Guldbrandsen, Crivelli

Roma: Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Veretout, Cengiz Ünder, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko

Son güncelleme 18:38 | 28 Kasım 2019
Medipol Başakşehir roma uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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