Başakşehir Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir ve Roma bu akşam karşılaşacak. Başakşehir, rakibini yenerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Borussia Mönchengladbach'ın ardından üçüncü sırada yer alan Roma ise şansını devam ettirmek için kazanmak istiyor. İşte Başakşehir Roma maçının detayları…

BAŞAKŞEHİR ROMA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen yayımlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Azubuike, M.Topal, Visca, İrfanCan, Guldbrandsen, Crivelli

Roma: Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Veretout, Cengiz Ünder, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko