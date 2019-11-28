Barcelona Borussia Dortmund maçında Griezmann doktorluğa soyundu!

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Barcelona, sahasında Borussia Dortmund’u konuk etti. Barcelona’nın 3-1 kazandığı maçta ilk yarının son dakikaları oynanırken Fransız hakem Clement Turpin, şanssız bir an yaşadı. Turpin’in imdadına Antonie Griezmann koştu.

Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Barcelona atağında Luis Suarez’in vuruşu sonrası top, Turpin’in suratında patladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Turpin, yere yığıldı. Kısa bir şokun ardından ayağa kalkan Turpin’in çektiği acıyı gören Barcelona’nın Fransız yıldızı Griezmann, tıpkı bir doktor edasıyla vatandaşının yanına gitti. Gözünü açmakta zorlanan Turpin’e ilk hamleyi yapan Griezmann, iki parmağını açtığı elini uzattı. Turpin’e “Kaç parmak görüyorsun” diye soran Griezmann, böylece görme testini tamamladı.

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Yaklaşık yarım dakika duran oyun, Turpin’in kendisini iyi hissettiğini söylemesinin ardından kaldığı yerden devam etti.