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Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda aynı grupta
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Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda aynı grupta

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcilerimiz Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka ikinci tur gruplarında eşleşti.

28 Kasım 2019 09:50

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nın ikinci tur gruplarında mücadele edecek ekipler belirlendi.

Toplam 32 takımın katılımıyla 8 grupta oynanan organizasyonda ilk 2 sırayı alanlar adını ikinci tura yazdırdı. İkinci turda 4 grupta mücadelesine devam edecek 16 ekipten gruplarında ilk 2 sırada yer bulanlar çeyrek final vizesi alacak.

Heyecanın 11 Aralık Çarşamba günü başlayacağı 2. turda son müsabakalar 5 Şubat 2020’de oynanacak.

Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji’nin L Grubu’nda yer alacağı organizasyonda ikinci tur grupları şöyle:

I Grubu: Benfica (Portekiz), Bakken Bears (Danimarka), Medi Bayreuth (Almanya), Spirou Basket (Belçika).

J Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail), U-BT Cluj (Romanya), CSM CSU (Romanya), Tsmoki-Minsk (Belarus).

K Grubu: Landstede Hammers (Hollanda), Egis Kormend (Macaristan), Ventspils (Letonya), Kiev Basket (Ukrayna).

L Grubu: Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka, ZZ Leiden (Hollanda), Enisey (Rusya).

Son güncelleme 09:50 | 28 Kasım 2019
Bahçeşehir Koleji FIBA Erkekler Avrupa Kupası Pınar Karşıyaka
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