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Atila Turan çalışmalara başladı
Süper Lig

Atila Turan çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Atila Turan, Beşiktaş karşılaşması öncesinde takımla birlikte çalışmalara başladı.

28 Kasım 2019 16:09

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak çalışan Atila Turan da, takımla birlikte çalışmalara başladı. Hafta başından beri takımla birlikte çalışmalara başlayan Atila Turan'ın oldukça istekli ve hırslı olduğu gözleniyor. Atila Turan'ın Beşiktaş maçında oynayıp, oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

Atila Turan, bu sezon ligde geride kalan 12 haftada 5 maçta forma giydi ve 352 dakika süre aldı.

Son güncelleme 16:09 | 28 Kasım 2019
Atila Turan İstikbal Mobilya Kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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