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Abdullah Avcı: Ülke puanı açısından olması gereken oldu
Süper Lig

Abdullah Avcı: Ülke puanı açısından olması gereken oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2019 23:32

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5’inci maçında Slovakya temsilcisi Bratislava’yı 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Avcı’nın açıklamaları:

‘5’İNCİ MAÇTA 2 SARI KART GÖRDÜM’

“Prestij ve ülke puanı açısından olması gereken oldu bugün. Taraftar bize çok olumlu etki yapıyor. Pazartesi akşamı onların inanılmaz desteğiyle birlikte karakter koyan bir takım olmamız lazım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün 7 veya 9 puanımız olabilirdi. Avrupa’da 5’inci maçımız ve 2 sarı kart gördüm. Hepimiz ligimizde maçlar kaybedince hakemleri eleştiriyoruz, biraz da buranın üzerinden konuşulması daha güzel olur. Hakemle ilgili konuyu böyle bitireyim.

‘SONUNA KADAR KARAKTER KOYMAK ÖNEMLİYDİ’

”İlk yarıda oyun üstünlüğü yine vardı ama ön tarafta hareketsizdik. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle oyunun son 30 dakikalık bölümünde taraftarın da tamamen içine girdiği daha baskılı ve hızlı bir oyun vardı. Sonuna kadar karakter koyarak vazgeçmemek çok önemliydi. Ülke puanı açısından da çok önemliydi.

Son güncelleme 23:32 | 28 Kasım 2019
abdullah avcı beşiktaş Bratislava uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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