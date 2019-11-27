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İngiltere Premier Lig

Zlatan Ibrahimovic’e kapıları kapattı

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic'in transfer listelerinde olup olmadığı şeklindeki bir soruya olumsuz yanıt verdi. Mourinho, transferin neden gerçekleşmeyeceğini de açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 27 Kasım 2019 14:58

Dünyaca ünlü İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic’in Avrupa’ya geri dönmeye hazırlanması birçok takımın taraftarını heyecanlandırdı. Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi 1 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic’in Avrupa’da hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olurken, Tottenham Menajeri Jose Mourinho bu kapıyı kapattı.

Olympiakos ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jose Mourinho “Zlatan Ibrahimovic harika bir oyuncu, harika bir insan… Kulüple ilişkileri de oldukça gelişmiş. Ancak elimizde Harry Kane gibi bir forvet varken Zlatan Ibrahimovic’in gelmesi mantıksız olur. Elimizde İngiltere’nin en iyi golcüsü var. Dünyanın da en iyi ilk üç golcüsü arasında… Bu nedenle Zlatan Ibrahimovic’in Tottenham’a gelmesine imkan yok” dedi.

Jose Mourinho, Olympiakos maçında ikinci gol öncesi topu oyuna erken sokan top toplayıcı hakkında da maçtan sonra açıklamalarda bulundu. “Zeki top toplayıcıları seviyorum” diyen Portekizli çalıştırıcı “Oyunu iyi okuyan top toplayıcılar çok değerli… Golümüzün asistini yaptı. Maçtan sonra kendisini soyunma odasına davet edecektim ama ortalıktan kaybolmuş” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:58 | 27 Kasım 2019
jose mourinho Tottenham Zlatan Ibrahimovic
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