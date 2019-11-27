Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin yarısını satın aldı

Sosyal medya hesabından Hammarby forması paylaşarak büyük merak uyandıran Zlatan Ibrahimovic'in, bu paylaşımının nedeni belli oldu.

Ülkesi İsveç’in futbol takımlarından olan Hammarby’nin resmi siteden yaptığı açıklamaya göre Zlatan kulübün hisselerinin yüzde 50’sini aldı.

Son olarak LA Galaxy forması giyen ve şu anda boşta olan yıldız futbolcu, “Hammarby, tutkulu taraftarlara sahip fantastik bir kulüp. Bu kulübü her zaman sevdim. Kulübe katılmak ve geliştirecek olmaktan dolayı heyecan hissediyorum” dedi.