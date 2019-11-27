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Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin yarısını satın aldı
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Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin yarısını satın aldı

Zlatan Ibrahimovic emekliliğe ayrılmadan takım sahibi oldu. İsveçli yıldız ülkesindeki Hammarby Kulübü'nün yüzde 50'sini aldı.

27 Kasım 2019 10:48

Sosyal medya hesabından Hammarby forması paylaşarak büyük merak uyandıran Zlatan Ibrahimovic'in, bu paylaşımının nedeni belli oldu.

Ülkesi İsveç’in futbol takımlarından olan Hammarby’nin resmi siteden yaptığı açıklamaya göre Zlatan kulübün hisselerinin yüzde 50’sini aldı.

Son olarak LA Galaxy forması giyen ve şu anda boşta olan yıldız futbolcu, “Hammarby, tutkulu taraftarlara sahip fantastik bir kulüp. Bu kulübü her zaman sevdim. Kulübe katılmak ve geliştirecek olmaktan dolayı heyecan hissediyorum” dedi.

Son güncelleme 10:50 | 27 Kasım 2019
hammarby Zlatan Ibrahimovic
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