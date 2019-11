Ünal Karaman: Avrupa Ligi’ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı’nda görmeyeceğiz

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 5’inci maçında İspanya temsilcisi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’ya daha önce aldığı sonuçlarla veda eden bordo mavililerde teknik direktör Ünal Karaman maç öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Karaman’ın basın toplantısında öne çıkan satır başları…

“TEMSİLDE HATA YAPMAYALIM”

”Ülkemizin bizden beklediği sonuca ulaşamadık ama bütün çabayı gösterdik. Oynayan ve oynamayan bütün oyuncularım anı yaşadılar. Bu konuda camiamıza gönül verenlerden ve ülkemizden özür diliyoruz. Biz de daha iyi temsil noktasında olayın içinde aktif bulunacağız. İspanya Ligi’nde ne yaptığını bilen, kadro derinliği olan bir kadroyla oynayacağız. İşimiz zor ama gayretimiz samimi olacak. Temsilde hata yapmayalım. Taraftarları üzgün bir şekilde evine göndermemek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma da güveniyorum.”

“BİZ HADDİMİZİ BİLİRİZ”

”Oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız. En büyük rakibimiz biziz. Biz haddimizi biliriz. Avrupa Ligi’ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı’nda görmeyeceğiz. Korkumuz yok ama durum değerlendirmesi var. Katılmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Biz de lisansı olan her oyuncu, her kategoride forma giyecek oyunculardır. Trabzonspor’un gerçeğini sizler de bizler gibi biliyorsunuz. Kriz ortamı kendi içinde fırsat saklıyor. Bu tarz maçlar birçok oyuncumuz için fırsat olacak. Biz imtihanımızın farkındayız. Her daim gelişmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman için bir maçı diğer maçtan farklı düşünmeyeceğiz. Genç oyuncular da forma şansı bulacak.